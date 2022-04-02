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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

Песков назвал "уникальными" отношения Путина и Лукашенко

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал отношения президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина уникальными и отметил, что они, как никто, понимают друг друга.

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ИФ) находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них действительно, уникальные отношения", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1". Фрагмент интервью был показан в субботу.

По его словам, президенты РФ и Белоруссии нацелены на продолжение дружеского разговора, хотя в процессе переговоров бывают и очень жесткими.

"Поверьте, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, и очень жестко. Потому что все-таки есть интересы Белоруссии, а есть интересы России, - рассказал Песков. - Оба президента очень жестко отстаивают интересы своих стран".

2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Дмитрий Песков
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