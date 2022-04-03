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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В ДНР создали Государственный комитет обороны

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В ДНР создан Госкомитет обороны для координации действий госорганов в период боевых действий.

"Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой народной республики", - говорится в тексте указа главы ДНР Дениса Пушилина.

Согласно документу, опубликованному на сайте Пушилина в воскресенье, в его цели и задачи входит в том числе "координация действий государственных органов ДНР в условиях объявленного военного положения, в том числе в сфере обороны, государственной безопасности, внутренних дел".

Хроника 24 февраля – 03 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Денис Пушилин
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