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В Казахстане задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на Токаева

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента республики и высокопоставленных должностных лиц, сообщила в воскресенье пресс-служба КНБ.

"25 марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин Республики Казахстан "А", планировавший покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных государственных служащих", - говорится в сообщении КНБ.

Также он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов, отмечается в сообщении.

В результате обыска у задержанного изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

Кроме того, отмечается в сообщении, агенту "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов".

"В ходе предварительного следствия задержанный признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства. В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.4 ст. 255 (акт терроризма) Уголовного кодекса", - подчеркивается в сообщении.

Казахстан КНБ
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