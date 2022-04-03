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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Качиньский заявил, что Варшава хочет увеличения контингента США в Европе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Польша приветствовала бы увеличение военного контингента США в странах Европы со 100 тысяч до 150 тысяч человек "из-за растущей агрессии России", заявил председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Из них 75 тысяч солдат следует разместить на восточном фланге, то есть на границе с Россией; 50 тысяч солдат - в странах Балтии и в Польше", - приводят его слова западные СМИ.

Также он заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории, но этот вопрос на данный момент не обсуждается.

СМИ напоминают, что до начала военной операции РФ на Украине в Европе находились примерно 80 тысяч военных США. Впоследствии НАТО объявила об увеличении присутствия в регионе - о создании четырех новых многонациональных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Польша Ярослав Качиньский
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