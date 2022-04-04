Грузовой поезд с российскими вагонами в составе сошел с рельсов на востоке Казахстана

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"3 апреля 2022 года в 12 часов 04 минуты на железнодорожном участке "Оскемен - Кумыстау" Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18-ти вагонов. Поезд двигался со скоростью 37 км/час. Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов принадлежат ТОО "КазцинкТемирТранс", груженные шлаком", - говорится в сообщении КТЖ, распространенном в понедельник.

Жертв и пострадавших нет, задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется, уточнили в компании.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для расследования причин создана комиссия из числа руководителей КТЖ.