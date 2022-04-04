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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЕС изменил законодательство о фондах с целью помочь украинским беженцам

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил законодательные изменения, позволяющие государствам-членам Евросоюза переориентировать до 17 млрд евро из европейских фондов, направленных на реализацию региональной политики ЕС и помощь наиболее нуждающимся, на поддержку беженцам с Украины.

"Быстрое изменение законодательства по фондам ЕС свидетельствует о солидарности, которую Европейский союз продолжает подтверждать по отношению к беженцам из Украины, а также по отношению к государствам-членам, которые их принимают, особенно странам, имеющим общую границу с Украиной", - говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе в понедельник.

Согласно документу, законодательные изменения позволят государствам-членам ЕС иметь достаточно ресурсов для обеспечения потребностей беженцев в жилье, образовании и здравоохранении.

ЕС Украина
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