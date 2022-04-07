Евросоюз предоставит Украине вооружение еще на полмиллиарда евро

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил об инициативе главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля увеличить военную помощь Украине на очередные 500 млн евро.

Он приветствовал и поддержал это предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам.

"После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 млрд евро поддержку ЕС, уже оказываемую Украине военным оснащением", - написал Мишель в твиттере.

В марте Евросоюз дважды выделял по 500 млн евро на помощь Украине.