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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

Евросоюз предоставит Украине вооружение еще на полмиллиарда евро

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил об инициативе главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля увеличить военную помощь Украине на очередные 500 млн евро.

Он приветствовал и поддержал это предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам.

"После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 млрд евро поддержку ЕС, уже оказываемую Украине военным оснащением", - написал Мишель в твиттере.

В марте Евросоюз дважды выделял по 500 млн евро на помощь Украине.

Хроника 24 февраля – 08 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЕС Россия Украина
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