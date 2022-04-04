Российская авиация за сутки поразила 17 военных объектов на Украине

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Боевая авиация российских Вооруженных сил за день поразила 17 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

Среди этих объектов "два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск", сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

"Подразделения народной милиции Луганской республики, продолжая наступление, за день продвинулись на два километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино", - добавил он.