В ЕС договорились об эмбарго на российский уголь в рамках нового пакета санкций

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Представители стран ЕС согласовали эмбарго на уголь из РФ в рамках очередного пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с темой источники.

"ЕС поддержал эмбарго на российский уголь в рамках пятого пакета санкций", - пишет агентство. Других подробностей оно не приводит.

Дополнительные санкции Евросоюза пока не опубликованы. Некоторые СМИ отмечают, что публикация может состояться в пятницу.