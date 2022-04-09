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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:19

"Politico" сообщило, что США обеспокоены укреплением позиций Ле Пен в предвыборной гонке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американская администрация обеспокоена тем, что лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен значительно сокращает отставание от действующего президента Франции Эммануэля Макрона в предвыборной гонке, сообщает газета "Politico" со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, "растущая обеспокоенность" администрации США вызвана тем, что, по мнению сотрудников Белого дома, "возможная победа Ле Пен дестабилизировала бы западную коалицию против Москвы" и, в частности, могла бы подтолкнуть других лидеров стран-членов НАТО пересмотреть вопрос о членстве в этом альянсе.

Издание отмечает, что поражение Макрона от Ле Пен "пробило бы огромную трещину в трансатлантической стене, воздвигнутой Байденом и его европейскими коллегами" после президентства Дональда Трампа, который "ставил под сомнение альянсы".

Американские официальные лица также указали, что тщательно следят за выборами во Франции и "делятся информацией о возможном вмешательстве со стороны России, например, с помощью ботов или фейковых аккаунтов".

Согласно опубликованному в пятницу опросу компании Elabe, президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему остается лидером в предвыборной гонке, но за несколько дней до выборов его отрыв от Марине Ле Пен значительно уменьшился. В настоящий момент 26% французов намерены отдать свой голос за действующего главу государства. Еще 25% заявили, что проголосовали бы за Ле Пен.

При этом, по данным опроса, в случае выхода во второй тур выборов Макрона и Ле Пен, действующий президент одержит победу, хотя и с небольшим отрывом. 51% опрошенных готовы проголосовать за Макрона во втором туре, 49% - за Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье.

США Франция Марин Ле Пен
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