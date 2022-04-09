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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

МО РФ показало кадры уничтожения украинского ЗРК "Бук" российскими истребителями

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30см и Су-35, уничтоживших средства противовоздушной обороны ВСУ.

"Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"", - отмечается в сообщении ведомства.

Летчики выполнили пуски ракет класса "воздух-поверхность", уничтожив обнаруженные цели.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки авиация и ракетные войска России нанесли удары по еще 85 украинским военным объектам.

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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