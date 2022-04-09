МО РФ показало кадры уничтожения украинского ЗРК "Бук" российскими истребителями
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30см и Су-35, уничтоживших средства противовоздушной обороны ВСУ.
"Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"", - отмечается в сообщении ведомства.
Летчики выполнили пуски ракет класса "воздух-поверхность", уничтожив обнаруженные цели.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки авиация и ракетные войска России нанесли удары по еще 85 украинским военным объектам.