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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:06

Минобороны РФ заявило об уничтожении за день 65 военных объектов Украины

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за день уничтожили еще 65 украинских военных объектов, сбили три беспилотника, включая Bayraktar ТВ2 турецкого производства, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, среди них четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два - в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, - "Байрактар ТБ-2" - в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2 037 танков и других бронемашин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 941 единица специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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