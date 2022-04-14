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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Посольство Франции возвращается в Киев

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Временно передислоцированное в начале марта из Киева во Львов в связи с военными действиями близ украинской столицы посольство Франции на Украине скоро вернется на место постоянного базирования, сообщило французское министерство иностранных дел.

"Это перемещение произойдет в самое ближайшее время и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Францией Украине во всех областях...", - говорится в коммюнике МИД, которое в четверг процитировала газета Le Figaro.

Украина Киев Франция
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