Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:01

В МИД РФ заявили о наличии своего списка нежелательных лиц из США и ЕС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - У Москвы есть свой список нежелательных персоналий из США и ЕС, который в случае необходимости может быть расширен, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Вообще, санкционных решений незаконных, плохих, нелегальных, - сотни, если не тысячи, именно против России. И наше отношение к ним сугубо отрицательное. Принцип взаимности, он играет и здесь тоже, конечно. И вы знаете, конечно же, что у нас есть тоже свой список тех, которых мы считаем нежелательными людьми, которые отметились в плохих делах против России. Он есть", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Звезда".

"Он есть и на американском направлении, и на европейском, в том, что касается ЕС. И мы его периодически перелистываем, рассматриваем. Если надо, добавим", - подчеркнул замглавы МИД.

Так высокопоставленный российский дипломат, в частности, прокомментировал введённые ранее на этой неделе санкции США, которые затронули, в том числе супругу и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

США ЕС МИД РФ Сергей Вершинин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции

Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов на свои курорты

Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов на свои курорты
Военная операция на Украине

В порту Мариуполя освободили экипажи захваченных "Азовом" иностранных судов

Военная операция на Украине

СМИ узнали о переговорах Словакии с Украиной о поставке ей гаубиц Zuzana

ЦИК Южной Осетии признала выборы президента состоявшимися

ЦИК Южной Осетии признала выборы президента состоявшимися

К полудню явка на выборах президента во Франции составила около 25,5%

Латвия не пропустила 152 фуры из РФ и Белоруссии из-за новых санкций ЕС

Латвия не пропустила 152 фуры из РФ и Белоруссии из-за новых санкций ЕС
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе ракетами по штабу украинского батальона "Днепр"

Военная операция на Украине

В ДНР заявили о захвате противником в порту Мариуполя двух иностранных судов

Что случилось этой ночью: 10 апреля, воскресенье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код