В МИД РФ заявили о наличии своего списка нежелательных лиц из США и ЕС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - У Москвы есть свой список нежелательных персоналий из США и ЕС, который в случае необходимости может быть расширен, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Вообще, санкционных решений незаконных, плохих, нелегальных, - сотни, если не тысячи, именно против России. И наше отношение к ним сугубо отрицательное. Принцип взаимности, он играет и здесь тоже, конечно. И вы знаете, конечно же, что у нас есть тоже свой список тех, которых мы считаем нежелательными людьми, которые отметились в плохих делах против России. Он есть", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Звезда".

"Он есть и на американском направлении, и на европейском, в том, что касается ЕС. И мы его периодически перелистываем, рассматриваем. Если надо, добавим", - подчеркнул замглавы МИД.

Так высокопоставленный российский дипломат, в частности, прокомментировал введённые ранее на этой неделе санкции США, которые затронули, в том числе супругу и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.