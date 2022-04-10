В ЛНР сообщили об ударе украинскими военными ракетой "Точка-У" по Новоайдару

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в воскресенье (ВСУ) нанесли удар тактической ракетой "Точка-У" по подконтрольному Луганской народной республике населенному пункту Новоайдар, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:15 с направления н.п. Северодонецк по н.п. Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса Точка-У", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Позднее там заявили, что в результате ракетного удара погибла женщина 1991 года рождения.