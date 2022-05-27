ЛНР сообщила о гибели двух человек при ударе украинской ракетой по поселку Сватово

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по подконтрольному Луганской народной республике поселку Сватово, сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

"Вооруженные формирования Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку городского типа Сватово", - сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

Там уточнили, что в результате падения осколков ракеты погибли два человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.