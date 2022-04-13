Минобороны РФ сообщило о заблокированных в монастыре под Донецком сотнях людей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что украинские силы заблокировали более 450 гражданских лиц в Николо-Васильевском монастыре в Волновахском районе Донецкой народной республики.

"Монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые", - сказал в среду начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей", - добавил он.

Николо-Васильевский монастырь относится к Украинской православной церкви.

Ранее сообщалось, что был ранен настоятель обители - епископ Волновахский Амвросий. Информационно-просветительский отдел УПЦ отмечал, что упомянутый монастырь уже потерпел значительные разрушения в результате обстрелов.