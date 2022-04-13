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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:04

Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка задержан

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Нью-Йорка задержали подозреваемого в стрельбе в метро Бруклина, сообщает в среду телеканал ABC News.

Поиски продолжались более суток, подозреваемым считается 62-летний Фрэнк Джеймс.

"Фрэнк Джеймс задержан, его разыскивали за стрельбу в поезде метро в час пик в Бруклине, - отмечает ABC News. - В его отношении выдвинуты обвинения в террористическом нападении".

Накануне в 8:24 по местному времени (15:24 по московскому) в утренний "час пик" мужчина в вагоне поезда метро надел противогаз, привел в действие дымовую шашку и начал стрельбу, которую затем продолжил на платформе станции в нью-йоркском районе Бруклин. По меньшей мере 23 человека получили ранения.

США Нью-Йорк
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