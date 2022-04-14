В ЛНР сообщили о задержании еще одного сотрудника миссии ОБСЕ за госизмену

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской народной республики задержали еще одного сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГБ ЛНР.

"МГБ ЛНР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена), задержан сотрудник Луганской команды Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы министерства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник луганской команды миссии "в ущерб безопасности Луганской народной республики систематически передавал сведения представителям иностранных спецслужб, действующим с легальной позиции ОБСЕ".

Пресс-служба отмечает, что задержанный сотрудник СММ ОБСЕ дает признательные показания.

Это уже второй сотрудник луганской команды ОБСЕ, задержанный на этой неделе МГБ ЛНР. 11 апреля в пресс-службе министерства сообщили о взятии под стражу сотрудника миссии, подозреваемого в передаче "иностранной организации сведений для использования их в деятельности, направленной в ущерб безопасности Луганской Народной Республики".

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года.