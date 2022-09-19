Сотрудник миссии ОБСЕ осужден в ЛНР на 13 лет за госизмену

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Луганской народной республики приговорил сотрудника Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (СММ ОБСЕ), являющегося гражданином ЛНР, к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

"Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена - ИФ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - говорится в тексте приговора, предоставленного Верховным судом ЛНР "Интерфаксу".

Ранее в ЛНР сообщали о задержании нескольких наблюдателей СММ ОБСЕ из числа граждан республики по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб.