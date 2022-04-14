Байден готов посетить Украину

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг заявил о готовности совершить поездку на Украину, говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

"Да", - сказал президент, отвечая на вопрос, готов ли он поехать на Украину.

При этом президент отметил, что американская администрация сейчас "принимает решение" по поводу возможной поездки высокопоставленных представителей властей США на Украину.

Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что администрация США проводит внутренние обсуждения по поводу отправки высокопоставленного американского чиновника в Киев с целью продемонстрировать поддержку Украине. Наиболее вероятными кандидатами для поездки в Киев могут быть госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.

Также администрация рассматривает кандидатуры самого американского президента и вице-президента США Камалы Харрис.

Собеседники Politico отмечали, что, если администрация решит отправить кого-то в Киев, то предварительного объявления о поездке не будет из соображений безопасности.