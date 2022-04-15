Два американских законодателя посетили Украину

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц на этой неделе стали первыми американскими законодателями, посетившими Украину после начала спецоперации РФ, сообщает New York Times.

Они, отмечает издание, пообщались с украинскими официальными лицами и посетили Киев и его окрестности.

"Чем скорее мы сможем предоставить Украине летальную помощь, (...) тем скорее мы положим конец военным преступлениям", - заявил Дэйнс газете.

По мнению Шпартц, которая является уроженкой Украины, "важно продемонстрировать нашу поддержку".

"Я думаю, мы должны предоставить им летальную помощь, необходимую для победы в этой войне", - цитирует издание законодателя.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности совершить поездку на Украину. Издание Politico также сообщало со ссылкой на источники, что администрация США обсуждает вопрос отправки высокопоставленного американского чиновника в Киев с целью продемонстрировать поддержку Украине. Наиболее вероятными кандидатами для поездки могут быть госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.