Умерла Лиз Шеридан, сыгравшая роль миссис Окмонек в сериале "Альф"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американская актриса Лиз Шеридан умерла во сне в возрасте 93 лет, спустя пять дней после дня своего рождения, сообщает The Hollywood Reporter.

Причины смерти не уточняются, однако в сообщении говорится, что она наступила по естественным причинам.

В начале своей карьеры актриса выступала на Бродвее, а дебютировала на экране в 1977 году в сериале "Коджак" о нью-йоркском детективе Тео Коджаке.

Шеридан сыграла десятки ролей в фильмах и телесериалах. В числе наиболее известных ее работ - роль миссис Окмонек, соседки семьи Таннеров в "Альфе". В комедии положений "Сайнфилд" она появилась в образе матери главного героя Джерри Сайнфилда. Также Шеридан снималась в эпизодах сериалов "Санта-Барбара", "Она написала убийство", "Мелроуз-Плейс", "Числа".