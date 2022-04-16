У берегов Туниса затонуло судно с 750 т дизельного топлива на борту

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Торговое судно под флагом Экваториальной Гвинеи с 750 тоннами дизельного топлива на борту, направлявшееся из Египта на Мальту, затонуло в субботу в заливе Габес у берегов Туниса, сообщила газета Le Figaro.

"Судно затонуло сегодня утром в территориальных водах Туниса. На данный момент нет утечки (топлива)", - заявил тунисский официальный представитель Мохамед Каррай, слова которого приводит издание.

Он добавил, что комиссия по предупреждению катастроф обсудит меры, которые необходимо предпринять.

Затонувшее судно запросило в пятницу вечером разрешения зайти в тунисские территориальные воды из-за плохих метеорологических условий, сообщили местные власти. Когда корабль находился примерно в 7 км от берегов залива Габес, в машинное отделение начала поступать вода, достигнув уровня почти двух метров.

Тунисские власти эвакуировали весь экипаж из семи человек с гибнущего судна.