Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Южной Каролине

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В торговом центре административного центра Южной Каролины (штат США), города Колумбия, в субботу произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщила местная полиция.

"Мы получили подтверждение, что во время инцидента пострадали люди, им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении департамента полиции Колумбии в твиттере.

По данным полиции, неизвестный открыл огонь в здании торгового центра Columbiana Center. Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в 14:28 по местному времени (21:28 по московскому времени).

Степень тяжести ранений пострадавших не уточняется.

Полицейские сообщили, что в данный момент проводят эвакуацию торгового центра и выясняют обстоятельства происшествия.