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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:43

Более десяти человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в торговом центре в городе Колумбия в американском штате Южная Каролина пострадали 12 человек, сообщает Associated Press.

По словам начальника полиции Колумбии Уильяма Холбрука, по факту стрельбы задержаны три человека, у которых при себе было огнестрельное оружие. Подтверждено, что по крайней мере один из них стрелял.

"Мы полагаем, что они знали друг друга, и что-то привело к перестрелке", - заявил Холбрук.

Сообщений о погибших нет. Из 12 пострадавших восьмерым потребовалась госпитализация, двое находятся в критическом состоянии. Возраст пострадавших - от 15 до 73 лет.

Как сообщалось, в субботу в торговом центре в городе Колумбия в американском штате Южная Каролина произошла стрельба. Инцидент произошел в 14:28 по местному времени (21:28 по московскому времени).

США Южная Каролина
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