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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В ЛНР сообщили о выходе сил республики на границу Харьковской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Луганской народной республики Игорь Корнет сообщил о выходе военных подразделений МВД ЛНР на рубежи Харьковской области и взятии под контроль автодороги, связывающей два региона.

"Сегодня встретились подразделения министерства внутренних дел Луганской народной республики на стыке двух областей - Луганской народной республики и Харьковской области. Подразделения одного и того же министерства, но зашли с разных сторон", - сообщил Корнет, слова которого предоставили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД ЛНР.

По данным главы ведомства, под контроль союзных сил республики и Российской Федерации также взята автодорога Сватово-Купянск.

"Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской Народной Республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистических подвозов продуктов питания, топлива, обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения освобожденных территорий Харькова", - сказал Корнет.

Хроника 24 февраля – 21 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Харьковская область Украина
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