Консульский отдел посольства России в Хорватии закроется 25 апреля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В российском посольстве в Хорватии 25 апреля закроется консульский отдел и дипмиссия предупредила, что прекратит оказывать консульские услуги гражданам России.

"Решение правительства Хорватии о существенном сокращении числа персонала посольства, включая сотрудников консульского отдела, практически лишает посольство РФ в Хорватии возможности оказывать консульские услуги, как это происходило ранее", - говорится в сообщении посольства в соцсети.

С 25 апреля россияне смогут информировать дипмиссию только по электронной почте (zagreb@dks.ru) о возникающих сугубо экстренных гуманитарных случаях, заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Принимать обращения по телефону дипломаты не будут.

11 апреля МИД Хорватии сообщил, что из страны вышлют 18 дипломатов и шесть технических сотрудников посольства России в Загребе.