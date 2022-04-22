В США предложили законопроект для защиты сферы энергетики от киберугроз

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей США, республиканец Майк Кэри и демократ Дебора Росс, внесли в четверг законопроект, направленный на борьбу киберугрозами в отношении американского энергетического сектора, сообщает издание The Hill.

"Конгрессмены представили в четверг законопроект о кибербезопасности, направленный на защиту энергетических секторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект предусматривает создание программы грантов на базе Министерства энергетики США для финансовой помощи аспирантам и научным сотрудникам, изучающим кибербезопасность и энергетическую инфраструктуру.

"Киберугрозы для энергетического сектора Америки никогда не были настолько велики (...) Создание программы укрепит нашу устойчивость за счет дальнейшего развития высококвалифицированной рабочей силы с экспертным потенциалом в области кибербезопасности". - говорится в заявлении Кэри.

The Hill отмечает, что документ подготовлен "на фоне серий предупреждений со стороны американских должностных лиц, призывающих компании, которые работают в сфере критически важной инфраструктурой, обеспечить безопасность и усовершенствовать их системы в условиях растущих киберугроз".