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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Более 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получили более 6 тыс. жителей Украины, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"За месяц работы пунктов выдачи принято 6500 заявлений. Выплаты получили более 6000 человек", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства также выезжают на дом к маломобильным гражданам для оформления необходимых документов.

24 марта МЧС России в соответствии с решением правительства РФ организовало выплаты денежных средств "для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины".

Первый мобильный пункт для единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей гражданам был открыт 23 марта.

Денежные средства направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения - пенсионеров и работников бюджетной сферы.

МЧС РФ
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