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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

В Швеции мужчину обвинили в слежке за военными объектами

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Швеции прокуратура выдвинула обвинения против мужчины за несанкционированное использование секретной информации, он осуществлял слежку за более чем десятком военных объектов страны, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Это оборонные объекты, имеющие важное значение для возможности Швеции защищать страну в случае войны. Эта информация может представлять интерес для иностранных сил, и ее невозможно получить, например, с помощью военных спутников", - заявил прокурор Матс Юнгквист.

Сообщается, что в слежении за объектами обвиняется мужчина в возрасте 51 года. Его имя и гражданство не раскрываются. В прокуратуре заявили, что он распространял информацию на секретном форуме в сети.

Юнгквист отметил, что полученная мужчиной информация может позволить "нанести на карту военную инфраструктуру, имеющую большую важность для национальной обороны".

В отдельном заявлении Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что начала расследование.

Швеция
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