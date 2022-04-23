Блинкен и Шмыгаль обсудили перспективы новой помощи США Украине

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи в пятницу в Вашингтоне обсудили возможность оказания дополнительной помощи Киеву, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь США и премьер-министр Украины обсудили первостепенные потребности Украины (...) и дополнительную помощь Украине, которую могли бы предоставить Соединенные Штаты", - говорится заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Госдеп отмечает, что Блинкен и Шмыгаль в ходе встречи затронули вопросы гуманитарной и экономической помощи, содействие Украине в сфере обеспечения безопасности, а также вводимые против России санкции.