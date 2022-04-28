Украина и Япония подписали соглашение о 30-летнем кредите на $100 млн

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $100 млн сроком на 30 лет под 1% годовых со льготным периодом в 10 лет, сообщило министерство финансов Украины.

"Сегодня, 28 апреля 2022 года, подписано соглашение между правительством Украины и правительством Японии о кредите Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления и гранта на укрепление системы здравоохранения и медицины", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Речь идет о бюджетной поддержке для стабилизации ситуации, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов.

Грант в размере около $2,3 млн будет направлен на закупку медоборудования.

Как сообщал МИД Японии по итогам встречи премьер-министра Фумио Кисиды с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 февраля, Япония готова в экстренном порядке предоставить Украине кредит на сумму не менее $100 млн в знак поддержки в условиях сосредоточения российских войск на украинской границе.

По итогам переговоров с премьером Японии в конце февраля Зеленский сообщил, что страна выделит $100 млн помощи Украине в дополнение к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн.