Аэропорт Тель-Авива эвакуировали из-за снаряда в багаже американских туристов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве была объявлена угроза взрыва и проведена эвакуация после того, как в багаже семьи из США был обнаружен неразорвавшийся снаряд, сообщает The Jeruselem Post со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, американские туристы нашли неразорвавшийся снаряд во время посещения Голанских высот и решили увезти его с собой. Когда они показали инспекторам службы безопасности неразорвавшийся снаряд, была объявлена экстренная эвакуация из-за угрозы взрыва.

На кадрах из соцсетей видно, что после объявления в аэропорту началась паника. Один мужчина был госпитализирован с травмами после того, как попытался перелезть через багажную карусель.

Членов семьи, которые принесли бомбу в аэропорт, посадили на рейс после допроса сотрудниками службы безопасности.