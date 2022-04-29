Страны Балтии пожаловались на излишек вакцин от коронавируса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьеры стран Балтии обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен по поводу образовавшегося излишка вакцин против COVID-19 и короткого срока их годности.

"Мы обеспокоены тем, что страны ЕС сталкиваются с новым вызовом - переизбытком вакцин от коронавируса. Они поставляются в страны Балтии и другие государства Евросоюза без учета снижения спроса. Это создает давление не только на логистические сети и складское хозяйство, но и на бюджет", - говорится в обращении, которое цитирует агентство BNS.

Премьер-министры проинформировали главу ЕК, что ситуация еще более осложняется коротким сроком годности поставляемых вакцин, который в некоторых случаях уже наполовину истек.

"Члены ЕС должны совместно работать над поиском решений, позволяющих избежать пустой траты вакцин и финансовых потерь для национальных бюджетов", - отмечается в обращении.

Балтийские страны предлагают Еврокомиссии начать переговоры с производителями вакцин об изменении или дополнении соглашений о предварительной закупке в пользу стран Евросоюза. Они также предлагают продлить период поставки вакцин с возможностью их заказа в соответствии с фактическими национальными потребностями, а также обеспечить, чтобы члены ЕС могли получать адаптированные вакцины, как только они станут доступны.

"Необходимо предоставить странам Евросоюза право перераспределять, приостанавливать или полностью прекращать поставки вакцин с коротким сроком годности в зависимости от национальной потребности в этих вакцинах, а также заменять их другими лекарственными препаратами производителя", - подчеркивается в сообщении.

Еврокомиссию также призывают играть более активную роль в координации усилий Евросоюза по безвозмездной передаче вакцин, передает BNS.

По данным департамента статистики, Литва приобрела 7,6 млн доз вакцины против COVID-19, а использовала лишь 4,5 млн доз.