Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Британский посол Мелинда Симмонс вернулась в Киев

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в пятницу сообщила, что возвратилась из Львова в Киев.

"Это была долгая поездка, но она стоила того. Так хорошо снова быть в Киеве", - написала Симмонс в своем твиттере (соцсеть заблокирована в РФ).

В середине февраля сотрудников посольства Великобритании на Украине временно переместили из Киева во Львов, они могли предоставлять некоторые консульские услуги. Попасть в офис посольства можно было только по предварительной записи.

Ранее в апреле сообщалось, что Испания и Италия намерены в скором времени вернуть свои посольства в Киев. Посольство Франции уже возобновило работу в столице Украины.

Ранее на этой неделе США заявляли, что американское посольство в Киеве может возобновить работу в ближайшие "пару недель".

Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индия и Пакистан столкнулись с сильнейшей жарой

Индия и Пакистан столкнулись с сильнейшей жарой

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

Чехия подтвердила отказ от оплаты за российский газ рублями

Чехия подтвердила отказ от оплаты за российский газ рублями

Норвегия закроет границу и порты для российских грузовиков и судов

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Самолет "Уральских авиалиний" задержан в киргизском Оше

В Молдавии заявили, что "Газпром" в мае продолжит поставки в страну

Болгария 1 мая снимает все COVID-ограничения на въезд туристов

Болгария 1 мая снимает все COVID-ограничения на въезд туристов
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об ударе с подлодки в Черном море по объектам ВСУ

Беспорядки произошли в пятницу утром на Храмовой горе в Иерусалиме