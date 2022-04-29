Британский посол Мелинда Симмонс вернулась в Киев

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в пятницу сообщила, что возвратилась из Львова в Киев.

"Это была долгая поездка, но она стоила того. Так хорошо снова быть в Киеве", - написала Симмонс в своем твиттере (соцсеть заблокирована в РФ).

В середине февраля сотрудников посольства Великобритании на Украине временно переместили из Киева во Львов, они могли предоставлять некоторые консульские услуги. Попасть в офис посольства можно было только по предварительной записи.

Ранее в апреле сообщалось, что Испания и Италия намерены в скором времени вернуть свои посольства в Киев. Посольство Франции уже возобновило работу в столице Украины.

Ранее на этой неделе США заявляли, что американское посольство в Киеве может возобновить работу в ближайшие "пару недель".