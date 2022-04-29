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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Пентагон заявил о тренировке украинских военных в Германии и других странах Европы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американские инструкторы готовят украинских военных в Германии и других странах Европы в рамках оказания помощи украинской армии, сообщил в пятницу на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Эти тренировки проходят в Германии, в других местах Европы, они являются прямой поддержкой в рамках недавних пакетов помощи со стороны США, разработанных в помощь Украине", - сказал он.

При этом он отметил, что США не планируют проводить такие тренировки на территории Украины. "Тренировки будут проходить вне Украины, мы рассматриванием возможность проведения виртуальных тренировок, когда инструкторы будут находиться вне Украины, а украинские солдаты – на Украине", - отметил Кирби.

По словам Кирби, "на поддержку безопасности и вооруженных сил Украины с 2021 года США направили $4,3 млрд".

США Германия Украина
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