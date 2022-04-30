Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 513 млн

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 513 млн 83 тыс. 671, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 234 тыс. 29 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

В США выявили 81 млн 325 тыс. 716 случаев заражения и 993 588 летальных исходов, в Индии - 43 млн 75 тыс. 864 случаев болезни и 523 803 умерших.

В Бразилии число случаев COVID-19 достигло 30 млн 433 тыс. 42, умерли 663 649 пациентов. Во Франции - 28 млн 786 тыс. 413 случаев болезни и 146 906 умерших, в Германии - 24 млн 798 тыс. 67 случаев заражения и 135 451 умерший, в Великобритании - 22 млн 213 тыс. 947 случаев COVID-19 и 175 552 скончавшихся пациента.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 803,0. В США на 1 млн жителей скончался 3 051 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 082, Франции - 2 226, Германии - 1 611, Великобритании - 2 552.