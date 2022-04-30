В МИД России осудили снос памятника воинам Красной армии в Латвии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Снос памятника советским воинам в поселении Мадлиена в Латвии окажет негативное влияние на весь комплекс российско-латвийских отношений, заявляют в МИД РФ.

"Возмущены вопиющим инцидентом со сносом памятного знака в п. Мадлиене Огрского края. При этом особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобные явления приобретают в Латвии системный характер", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства в субботу.

Москва призывает Ригу "неукоснительно соблюдать соответствующее двустороннее межправсоглашение 1994 года, положения которого предписывают обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории республики", подчеркивается в комментарии.

По словам Захаровой, это событие окажет негативное влияние на весь комплекс российско-латвийских отношений, включая мемориальную деятельность Латвии на территории России.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о сносе памятника воинам Красной Армии в латвийском поселке Мадлиена.