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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

Колумбия передала властям США главаря наркокартеля "Клан залива"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Колумбийские власти передали главаря наркокартеля "Клан залива" Антонио Усугу по прозвищу Отониэль Управлению по борьбе с наркотиками США, сообщает CNN Espanol. Эту информацию подтверждает президент Колумбии Иван Дуке.

Согласно заявлению Минобороны Колумбии, Отониэль будет экстрадирован в США, где он разыскивается по обвинению в торговле наркотиками.

Усуга был задержан в Колумбии в октябре прошлого года. Из досье Генеральной прокуратуры Колумбии следует, что на момент ареста в отношении Усуги было выдано не менее 122 ордеров на арест по обвинению в торговле наркотиками, сговоре с целью совершения преступления, убийстве и отмывании денег. Колумбийская полиция и Дуке называли Отониэля одним из самых опасных наркоторговцев.

Усуга после ареста не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Колумбия США Антонио Усуга
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