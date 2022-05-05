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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

НБУ запретил компаниям и лицам из РФ голосовать в украинских финкомпаниях

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) запретил гражданам РФ, лицам, которые проживают в РФ, и российским компаниям, которые являются собственниками существенного участия (от 10%) в страховых, лизинговых, финансовых и факторинговых компаниях прямо или опосредованно, голосовать и принимать участие в управлении компанией до отмены военного положения на Украине.

Как сообщила пресс-служба регулятора, соответствующие изменения НБУ принял 4 мая 2022 года, они вступили в силу 5 мая.

Согласно документу, поставщики финансовых услуг, в которых владельцы существенного участия являются гражданами или компаниями, зарегистрированными в России, могут обратиться в Нацбанк Украины для назначения доверенного лица, которому может передать свое право на голосование.

Для этого необходимо подать заявку как минимум для двух кандидатов, а также документы для идентификации лиц и оценки их репутации.

Доверительными лицами не могут быть граждане и лица, имеющие постоянное место жительства в России.

Решение о назначении попечителя Нацбанк примет в течение 30 рабочих дней.

Украина
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