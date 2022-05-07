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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

В МИД РФ прокомментировали попытку теракта против российских журналистов в Берлине

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве требуют тщательного расследования нападения в Берлине на жилой дом, где проживают российские журналисты.

"Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в субботу.

Там напомнили, что "6 мая в Берлине произошло нападение на жилой дом, где проживают сотрудники корпунктов российских СМИ в Германии. В здании разбито окно, а позже обнаружено самодельное взрывное устройство. Журналисты и члены их семей были эвакуированы, на место вызваны сотрудники полиции и саперы".

В МИД России призвали профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ дать этому инциденту беспристрастную оценку.

МИД РФ Германия
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