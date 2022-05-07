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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:16

В ДНР сообщили об обмене телами погибших военных с украинской стороной

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ДНР впервые с начала спецоперации обменялась телами погибших военных с Украиной, сообщила омбудсмен Донецкой народной республики.

"Сегодня, 7 мая, впервые с начала проведения спецоперации нам удалось осуществить взаимную передачу тел погибших военнослужащих. Отмечу, что пока украинская сторона думала начинать этот процесс или нет, мы уже были вынуждены захоронить более сотни представителей ВСУ на территории ДНР", - говорится в сообщении, распространённом в субботу пресс-службой омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Она выразила надежду, что в дальнейшем процесс взаимной передачи тел будет проводится своевременно и на постоянной основе.

Хроника 24 февраля – 07 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР
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