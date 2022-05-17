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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Володин выступил против обмена пленных военных преступников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что взятых в плен военных преступников нельзя обменивать, их необходимо судить. Он сказал это на пленарном заседании палаты, поддержав предложение депутата Анатолия Вассермана.

"Вы правильно вносите предложение, нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - сказал спикер.

Он попросил думские комитеты по обороне и безопасности подготовить соответствующее протокольное поручение и предложил в конце заседания депутатам проголосовать за него.

С 16 мая, по данным Минобороны России, в Мариуполе сдались в плен 265 украинских военных из числа окруженных на комбинате "Азовсталь". Представитель министерства Игорь Конашенков назвал сдавшихся боевиками, и напомнил, что на заводе в окружении были в том числе военные из полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен на территории России).

Вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила надежду, что раненых украинских военных после лечения обменяют на российских военнопленных.

Вячеслав Володин Анатолий Вассерман Госдума Мариуполь Азов Азовсталь
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