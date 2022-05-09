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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:50

Посол Белоруссии в ФРГ заявил, что Минск хочет возобновить сотрудничество с Германией и ЕС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия нацелена на то, чтобы вернуть диалог с Берлином и Евросоюзом в конструктивное русло и целом и разорвать санкционную спираль, заявил посол Белоруссии в Германии Денис Сидоренко.

"Мы надеемся, что нам удастся разорвать эту санкционную негативную спираль отношений, вернуть наш диалог с Берлином и ЕС в конструктивное русло, возобновить прагматичное, отвечающее интересам двух сторон и обращенное в будущее сотрудничество", - заявил Сидоренко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Двусторонние отношения Белоруссии с Германией и Евросоюзом на сегодняшний день он назвал весьма непростыми, а наиболее важными в отношениях - экономические связи, сотрудничество по вопросам устойчивого развития, гуманитарные, образовательные связи, диалог по исторической памяти.

"Мы пытаемся убедить наших немецких коллег в том, что эти направления отвечают интересам обеих сторон, а также отвечает интересам граждан наших двух стран", - отметил Сидоренко.

Белоруссия Германия ЕС
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