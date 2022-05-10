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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Что случилось этой ночью: 10 мая, вторник

Пулитцеровская премия отметила украинских журналистов, Мишустин попал в японский санкционный список, королева Елизавета пропустит важное мероприятие

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших за ночь:

- В Пентагоне считают, что выделенных на помощь Украине средств хватит до конца мая. Однако нужно, чтобы Конгресс США одобрил новый запрос, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Голосование по расширению помощи до $40 млрд может пройти в Конгрессе в ближайшее время.

- МИД Японии объявил о расширении санкций против России, в список вошел Михаил Мишустин. Санкции вводятся также против руководства ДНР и ЛНР.

- Пулитцеровская премия отметила специальным призом журналистов Украины. Совет премии присудил специальный приз украинским журналистам (конкретные имена не называются) - "за их мужество, выносливость и верность достоверным репортажам".

- Британская королева пропустит торжественное открытие новой сессии парламента по состоянию здоровья. Речь от её имени прочтет принц Уэльский.

- США пока не видят со стороны КНР нарушения американских санкций против РФ. Об этом заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

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