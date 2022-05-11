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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

В Омане заявили о требованиях увеличить поставки нефти для замещения энергоресурсов из РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Оман сталкивается с требованиями увеличить поставки нефти для замещения российских энергоресурсов, однако остается привержен своим обязательствам, в том числе в рамках ОПЕК+, заявил глава МИД султаната Бадр бен Хамад аль-Бусаиди.

"Что касается давления - нет, давление не оказывается, однако адресуются многочисленные требования, в том числе и нашей стране. Однако мы привержены прежним договоренностям, в том числе в формате ОПЕК+, членами которого мы вместе с Россией являемся", - сказал аль-Бусаиди на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД султаната добавил, что Оман продолжит "тесную координацию" с Россией по этим вопросам и продолжит быть привержен тем договоренностям, которые были ранее достигнуты.

Оман нефть
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