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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

В Иране арестовали двух европейцев за попытку "посеять хаос" в стране

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Иране арестовали двух европейских граждан, которые, как считают в министерстве по делам разведки, предприняли попытки дестабилизировать ситуацию в стране, передает агентство Tasnim.

В заявлении министерства говорится, что его сотрудники следили за арестованными с момента их прибытия в страну. По его данным, оба они являются разведчиками, планировавшими использовать местных жителей для создание кризисных ситуаций в Иране.

Информация о гражданстве арестованных не сообщается.

Министерство по делам разведки Ирана сообщило об аресте европейцев на фоне визита в Тегеран главного переговорщика из Брюсселя Энрике Моры. Он прибыл в столицу Ирана на переговоры о ядерном соглашении.

Иран СВПД
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