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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

В аэропорту Франкфурта задержали главного переговорщика ЕС по Ирану

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В аэропорту Франкфурта-на-Майне ненадолго задержали заместителя генерального секретаря и политического директора Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Энрике Мору, об этом он сам сообщил в пятницу.

"Задержан немецкой полицией в аэропорту Франкфурта по дороге из Тегерана в Брюссель. Без объяснений. Чиновник ЕС во время официальной поездки с испанским дипломатическим паспортом. Они забрали мой паспорт и телефоны", - написал Мора в твиттере.

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Позже он сообщил, что его, а также постоянного представителя ЕС при ООН в Вене и главу оперативной группы по Ирану Европейской службы внешних действий отпустили. Дипломатов содержали отдельно друг от друга. При этом им так и не объяснили причину задержания, что Мора назвал нарушением Венской конвенции.

В среду на фоне визита Моры в Иран были арестованы два европейца, которые, по данным министерства по делам разведки страны, были разведчиками, планировавшими использовать местных жителей для создания кризисных ситуаций в стране. Мора посещал столицу Ирана для проведения переговоров о ядерном соглашении.

Германия Франкфурт-на-Майне ЕС Иран Энрике Мору
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