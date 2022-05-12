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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Блинкен поздравил с победой избранного президента Филиппин Маркоса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил с победой избранного президента Фердинанда Маркоса, а также выразил готовность к укреплению сотрудничества США и Филиппин.

"Поздравляю жителей Филиппин с выборами и избранного президента Маркоса с победой", - написал он в социальных сетях.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по укреплению нашего прочного союза с Филиппинами", - добавил Блинкен.

Победивший на президентских выборах на Филиппинах Фердинанд Маркос-младший - сын свергнутого Фердинанда Маркоса, который занимал пост президента Филиппин с 1965 по 1986 год.

Президентские выборы на Филиппинах состоялись 9 мая.

США Филиппины Энтони Блинкен Фердинанд Маркос
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